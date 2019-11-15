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HDP'de Sine-i millet konuşuluyor! Parti sözcüsü Kubilay tartışmalarla ilgili açıklama

HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, HDP’nin belediye ve Meclis’ten çekilmesine ilişkin kurumsal bir tartışması olmadığını söyledi. Kubilay, Ankara’da 20 Kasım’da geniş çaplı toplantı yapacaklarını, kapsamlı bir kayyum raporu açıklayacaklarını dile getirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının yapıldığı saatlerde açıklamalarda bulunan Kubilay, “Siyasal gelişmeler ile kayyum darbesi, HDP’ye yönelik saldırılar, Kuzey ve Doğu Suriye’deki gelişmeler, Erdoğan-Trump görüşmesi gibi konuları MYK’mız değerlendiriyor. Bu konulardan bazı başlıkları sizlerle başlamak istiyoruz” dedi.

"Önerilere kulağımızı kapatmıyoruz"

Kubilay, gazetecilerin sine-i millet dönme sorusuna ilişkin de şu yanıtı verdi:

“HDP kurumsal olarak bir sine-i millet tartışması yapmıyor. Ancak partimizin çevresinde dostları tarafından, yol arkadaşları tarafından HDP’den barış, demokrasi, özgürlük beklentisi olan bazı aydınlar, yazarlar, akademisyenler tarafından bir mücadele yöntemi olarak sine-i millet önerileri bize de geliyor. Çeşitli basın yayın kurumları üzerinden biz de dolaylı ya da doğrudan öğreniyoruz.

Sine-i millet tartışması da demokratik ve meşru bir öneridir. Mücadele yöntemlerinden birisidir. HDP kendi çoğulcu yapısı ve radikal demokrasi anlayışı gereğince bu önerileri görmezden gelecek, kulağını kapatacak bir parti değildir. 20 Kasım’da yapacağımız geniş ölçekli büyük toplantıda bu öneriler de diğer önerilerle birlikte tartışılacaktır. Yeni mücadele hattımızı, yol haritamızı konuşacağız, tartışacağız, sonuçlandıracağız ve ondan sonra kamuoyuna gerekli açıklamaları yapacağız.

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