Haftanin bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.