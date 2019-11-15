Haftanin bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. pic.twitter.com/0V0vG0IdJm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Kasım 2019