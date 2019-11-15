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Rusya lideri Putin Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocak ayının ilk haftasında Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

Kalın şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayının ilk haftasında Putin'in Türkiye ziyareti planlanıyor. Hem TürkAkım'ın tamamlanmasına binaen bir tören yapılacak hem de ikili ilişkiler görüşülecek.

Ayn el-Arab'da teröristler hala tamamen çıkmış değiller. Teröristlerin çekilmesiyle ilgili bazı rakamlar verilei ama tarafımızdan doğrulanmış değil. Ortak devriyeler tabi ki devam edecek. Mutabakatın maddeleri açık, sorumluluk Rusya'da.

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