Kılıçdaroğlu'nun o sözü tartışmanın fitilini ateşledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası darbe girişimiyle ilgili sözleri CNN Türk'te tartışıldı. CHP eski Mİlletvekili Namık Havutça, Kılıçdaroğlu'nun sözüne katılmadığını söyledi, 15 Temmuz gecesi yaşananların darbe girişimi olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası yaptığı açıklamalar CNN Türk'te tartışıldı. CHP eski Milletvekili Namık Havutça, Kılıçdaroğlu ile FETÖ darbe girişimiyle ilgili aynı düşünmediğini söylerken, o gece Binali Yıldırım ile ilgili söylenen bir söz stüdyoda gerileme neden oldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da katıldığı CNN Türk'te Gündem Özel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti tartışıldı. CHP'nin milli bir duruş sergilediğini; ancak bunun istikrarlı olmadığını söyleyen Özışık'a CHP Milletvekili Namık Havutça itiraz etti.

İşte Deniz Bayramoğlu'nun moderatörlüğünde bir ara stüdyonun gerilmesine neden olan o tartışma;

Hadi Özışık: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli duruşunda herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sizinle aynı görüşteyim fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli davalarda istikrar gösteremediğini söyledim ben. Yani 15 Temmuz gecesi İstanbul'da havaalanında biliyorsunuz o gece Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kalmak zorunda kaldı. Ertesi gün Yenikapı ruhunda geldi Erdoğan ile birlikte hitapta bulundu. Burada hiç bir sorunumuz yok. Ama 5 gün sonra OHAL kararıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sivil bir darbe yaptığını söyledi ve o darbenin de FETÖ'nün o alçak darbesine kontrollü darbe dedi mi demedi mi? Dedi...

Şimdi size yakıştırmadığım bir şey söyleyeyim. Binali Yıldırım da o gece tüneldeydi.

Ensar Öğüt: O gece herkes bir yerdeydi yani...

H.Ö: Binali Yıldırım o gece namusuyla şerefiyle bu ülkeye başbakanlık yaptı. Çıktı sokak sokak bakın Tuzla'daki evindeydi önce.

E.Ö: O gece mi?

H.Ö: Sakın ama sakın ağzınıza almayın. Bu size yakışmaz. Tuzla'daki evindeydi Ankara'ya gidiyordu. Saldırıya uğradı. Yapmayın böyle! Bizim CHP'lilerin terörle ilgili duruşuyla bir sorunu yok. Ben tekrar söylüyorum. Milli davalarda istikrarın olmaması sorun. Kontrollü darbe ne demek?

Namık Havutça: Hadi Özışık, gazeteci kimliğiyle o gece CHP'nin genel başkanını, o gece yani 15 Temmuz gecesi saklanmış, kaçmış gibi bir şeyle itham ediyor.

H.Ö: Ben öyle bir şey söylemedim. Böyle bir ifade kullanmadım.

H.V: Bakın saatler daha 9.30 sularında bize gönderdiği mesajlar mevcut. Bizi çağırıyor. Duruş gösterin diyor, sahip çıkın diyor Meclis'te...

H.Ö: İstanbul'da değil miydi Kılıçdaroğlu?

H.V: İstanbul'daydı...

H.Ö: Tamam sonra Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kalmadı mı? Havaalanından oraya gitti. Ben başka bir şey mi söyledim.

Kontrollü darbe ne demektir? Bu soruya cevap verin lütfen. Tiyatro ne demektir? Bu soruya lütfen cevap verin.

Uzatmayalım Hadi Bey! Daha önemli konuları tartışacağım.

H.Ö: Tamam önemli, siz açtınız bu konuyu ve ısrarla konuşmak istediniz. Ben size o dönemde genel başkanınızın darbeden kaçtığını falan hiç söylemedim. Size soruyorum, lideriniz Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı'nda değil miydi? Lütfen şu soruya cevap verin? Kontrollü darbe ne demektir, tiyatro ne demektir?

H.V: Cevap vereceğim sordunuz...

H.Ö: Bana siyaset yapmayın lütfen. 15 Temmuz kontrollü bir darbe mi yoksa alçakça bir teşebbüs mü? Bana bunun cevabını verin lütfen.

H.V: Benim kanaatime göre kontrollü darbe değildi. Basbayağı darbe girişimiydi.

H.Ö: Tamam nokta...