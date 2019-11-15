Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi

Parti kurma hazırlığında olduğunu açıklayan Ali Babacan'ın A Takımı'nda yer alan bir kaynak, yeni partinin kurulacağı tarih aralığını açıkladı. Kaynak, Babacan'ın 2020 yılından önce partisini kuracağını açıkladı.

"Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale geldi" diyerek AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın parti kurma hazırlıkları sürüyor.

Babacan'ın A Takımı'nda yer alan deneyimli bir siyasetçi, Ankara'daki ofisinde Independent Türkçe ile çalışmaların seyrini, neyi amaçladıklarını, partinin ne zaman kurulacağını, parti kurma fikrinin ilk ne zaman ortaya çıktığını paylaştı.

"2020'YE KALMAYACAK"

Henüz partinin tüzel kişiliğinin oluşmaması nedeniyle isminin yayınlanmasını istemeyen siyasetçinin, partinin ismi konusunda geniş bir havuz olduğunu ve henüz kararın verilmediğini söylediği aktarıldı. Aynı isim Babacan'ın 2020 yılından önce partisini kuracağını açıkladı.

"PARTİMİZİN İDEOLOJİK BİR İSMİ OLMAYABİLİR"

"Partimizin ideolojik bir ismi olmayabilir" diyen ancak daha fazla ipucu vermeyen deneyimli siyasetçi, yola çıktıklarında tüm konulara eğileceklerini ancak öncelikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi, adalet ve özgürlükler konularında hassasiyet göstereceklerini ifade ediyor.

DARON ACEMOĞLU YALANLANMADI

Türkiye'nin sosyolojisini temsil edecek, sağ, sol, mufazakar, liberal, milliyetçi veya başka bir tanımı olmayacak bir parti kurmayı hedeflediklerini, her kesimden isimlerle görüştüklerini söyleyen deneyimli siyasetçi, çok geniş bir ekiple çalıştıklarını ifade ederken, dünyaca ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu'ndan katkı aldıklarına yönelik söylentileri de yalanlamadı.

"AKTİF VEKİLLERLE TEMAS KURMUYORUZ"

"Şu anda AK Parti'de, MHP'de, CHP'de veya diğer partilerde milletvekili olan kimseyle görüşüyor musunuz?" sorumuz ise şöyle cevaplandırılıyor:

Geçmişte AK Parti'de, MHP'de, CHP'de siyaset yapan isimlerden bize gelenler oldu, bizim temas kurduklarımız oldu. Ancak etik kural olarak aktif milletvekilleriyle biz temas kurmuyoruz. Kendileri bizimle görüşmek isterlerse bir araya geliyoruz.