HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saatin ardından yaralı bulunduğu bildirilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Önceki gün 15.42'de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33'üncü saatinde bulunan Küçükcan, ambulansla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küçükcan ile daha önceden de mesailerinin bulunduğunu, kendisinin değerli bir mühendis olduğunu söyledi.

Ekiplerin Küçükcan'ı kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Zengin, "Malumunuz yaklaşık yarım saat önce mühendisimiz bulundu. Kendisinin acile getirildiğinde ilk değerlendirmemizde vefatının üzerinden belirli bir süre geçtiğini düşünmekteyiz. Ama bu sürenin ne kadar olduğuyla ilgili konu, yarın adli tıpta yapılacak incelemeler sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Gaziantep'in başı sağolsun." diye konuştu.

Muhtemelen kafa travmasına bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz

Zengin, mühendisin ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine de "Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üstüne düşmesiyle yüzlerce kilo ağırlık oluşmuş. Başta baş bölgesi olmak üzere, vücudunun çeşitli bölgelerinde ezilmeler oluşmuştu. Otopsi kesin sonucu verecektir ama muhtemelen kafa travmasına bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz." yanıtını verdi. Acı haberin duyulması üzerine ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün saat 15.42'de meydana gelen olay sırasında inşaata inceleme amacıyla giren özel bir firma çalışanı inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın göçen iskelelerin altında kaldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, olay esnasında cami yakınında bulunan 2 kişinin de çıkan seslerin ardından panikle kaçmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Rusya'da dondu Obradovic oyuncularına küfür yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı
Kılıçdaroğlu'nun o sözü tartışmanın fitilini ateşledi
Volkswagen'den diğer yatırım açıklaması
Türkiye sınır dışı etmişti! Merkel'den ilk yorum geldi
Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitabın içeriği ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Haftanin bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Rusya lideri Putin Türkiye'ye geliyor
İstanbul'da ara tatil trafiği
80 yaşındaki eşiyle mutluydu! Meltem Miraloğlu'ndan apar topar boşanma kararı
Yorumlar 5 yorum