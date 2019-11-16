Arjantin Brezilya'yı Messi'yle devirdi

Suudi Arabistan'daki hazırlık maçında Arjantin, Brezilya'yı 1-0 yendi. Superclasico'nun tek sayısı 4 maçlık cezasının ardından dönen Lionel Messi'den geldi.

Suudi Arabistan'daki hazırlık maçında Arjantin, Brezilya'yı 1-0 yendi. Tangocular'ın golünü, 4 maçlık cezasının ardından Milli Takıma dönen Lionel Messi attı.

Copa America yarı finalinde Arjantin'i 2-0 yenen Brezilya, maçın 8. dakikasında Gabriel Jesus'un ceza sahası içinde düşürülmesinden penaltı kazandı. Penaltı atışını yine Jesus kullandı, bu oyuncunun vuruşunda top sağ direğin yanından auta gitti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nu "yolsuzlukla" suçladığı için 4 maç uluslararası maçlardan men cezası verilen Messi, Superclasico olarak adlandırılan maçın 13. dakikasında sahneye çıkmayı başardı.

Kendisinin düşürülmesinden kazanılan penaltı için beyaz noktaa giden Messi'nin vuruşunu kaleci Alisson kurtardı. Ancak Arjantinli yıldız dönen topu tamamladı ve ağlarlı havalandırdı.

İlk yarının son dakikalarında Messi, iki net fırsattan yararlanamazken; vuruşlarında Eder Militao ve Alisson gol şansı tanımadı. PSG'li yıldız Neymar'ın oynamadığı maçta Brezilya nadir ataklar gerçekleştirdi. Arjantin'de yedek başlayan Sergio Aguero ve Paulo Dybala maçta forma şansı bulamadı.

Brezilya, sahadan yenik ayrılırken; Temmuz ayında Copa America'yı kazandıktan sonra üst üste 5. maçında da galip gelemedi. Arjantin ise Copa America'ya veda ettiği yarı final maçının ardından oynadığı 5. maçında 3. kez galip geldi.