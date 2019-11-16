HABER /  SPOR

EURO 2020 biletini alan Milli Takım'a büyük gelir!

EURO 2020 Elemeleri’nde H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak elemelerin bitimine bir hafta kala EURO 2020'ye katılmayı hak kazanan A Milli Futbol Takım, 58.4 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu.

EURO 2020'de, 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ay Yıldızlı takımımız ayak pastı parası olarak 9,2 milyon euro (58,4 milyon TL) gelir elde edecek.

Her galibiyet için 1,5 milyon euro
Milli Takım şampiyonada alacağı her galibiyet için 1,5 milyon euro, beraberlik için 750 bin euro kazanacak. Milliler şampiyonada gruptan çıkmayı başardığı takdirde 2 milyon euro daha kazanacak. Turnuvada çeyrek final ödülü 4 milyon euro yarı final ödülü 5,5 milyon euro olacak.

Şampiyon takıma 34 milyon euro
Finalde mücadele edecek iki takımdan Avrupa Şampiyonu olan takım 34 milyon euroluk para ödülünün sahibi olurken, ikinci olan takım 10 milyon euro kazanacak.

5.kez katılacağız
Tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na 5. kez katılacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
Alkollü sürücünün polisi 400 metre arabasının kaputunda taşıdığı anlar kamerada
Define için kurutulmuştu Bakanlıktan Dipsiz Göl açıklaması
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı
Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
Fenerbahçe Rusya'da dondu Obradovic oyuncularına küfür yağdırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih'te Uli Hoeness gitti Herbert Hainer geldi
2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2 ülke daha bilet aldı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı
Kılıçdaroğlu'nun o sözü tartışmanın fitilini ateşledi
Gonca Vuslateri sahnede baygınlık geçirdi sevenleri telaşlandı
Yorumlar