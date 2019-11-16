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Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

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