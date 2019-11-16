Mardin'in 4 HDP'li belediyesine kayyum! Dün başkanlar gözaltına alınmışlardı

İçişleri Bakanlığı Halkların Demokratik Partisi'nin yönettiği 4 belediyeye kayyum atadı. 4 belediyenin başkanı dün gözaltına alınmıştı.

Mardin’in HDP’li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü’nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Suruç Belediyesi'ne kayyum atandı

Terör operasyonu ile HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alındığı Suruç'ta Kaymakam Kenan Aktaş, kayyum olarak atandı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/11034 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği ve bu kapsamda gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice ÇEVİK, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47.nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.