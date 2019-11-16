Serdar Ali Çelikler Obradovic'i bombaladı: Oyuncuya küfretmek nedir

Serdar Ali Çelikler, THY Euroleague'de CSKA'ya farklı mağlup olan Fenerbahçe Beko antrenörü Obradovic ile yolların ayrılması gerektiğini belirtirken ''Oyuncuya küfretmek nedir? Ağzını bozmak ne demektir? Çok teşekkür ederiz ama artık veda zamanı.'' ifadelerini kullandı.

Turkish Airlines Euroleague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 88-70 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, 8'inci haftada 6'ncı mağlubiyetini aldı.

''Oyuncuya küfretmek nedir?''

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Obradovic'i sert bir dille eleştirirken şu ifadeleri kullandı; ''Oyuncuya küfretmek nedir? Ağzını bozmak ne demektir? Beko'nun tek kötü ürünü olan F.Bahçe Basketbol şubesinin bu halinin yalnız ve sadece tek bir sorumlusu vardır. Oyuncuları ile bağı kopmuş bu hocayla devam edilmemesi gerekir. Hoş bana göre basketbol şubesinin bütçesi 5 milyon Euro'ya kadar çekilmelidir ama bu konuda ısrarcı değilim. Ama madem 30 milyon Euro harcayacaksınız. Madem yılda 3 milyon Euro para vereceksiniz bir koça o da kalkıp sadece kızarıp bozarıp küfredecek e o işi ben de yaparım. 3 milyon Euro da cebinizde kalır.''



''Final Four imkansıza yakın''

Obradovic ile yolların ayrılması gerektiğinin altını çizen Çelikler, ''Herkesin bir devri var. Obradovic'in F.Bahçe ile olan hikayesinin sonuna gelindi. F.Bahçe, Obradovic ile doğmadı, onunla ölmez. EuroLeague'de bu sene Final Four imkansıza yakın. Ligde şampiyonluğu kurtarmak için artık kendini inkar eden, kafası yeni sözleşmede olan hoca ile devam etmemek gerekir. Sporda dün yok bugün var. Geçmişte yaşattıkların için, 7 senede 1 Euroleague şampiyonluğu için çok teşekkür ederiz ama artık veda zamanı.. Senin lisanınla söylemek gerekirse sevgili Zeljiko Obradovic, Hvala vam i zbogom..'' ifadelerini kullandı.

Neler yaşandı

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova maçında oyuncularına çok ağır sözlerle tepki göstermişti. Televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde Obradovic oyunculara, "İyi çocuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Utanıyorum sizden. Mahmutoğlu, senden de utanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.