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Obradovic gelecek için karamsar konuştu

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CKSA Moskova mağlubiyetinin ardından umutsuz mesajlar verdi.

THY Euroleague'de 8. maçta 6. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic maç sonrası kulüp televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

"Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı'' diyen Obradovic, şu ifadeleri kullandı;

''Özellikle de iki kere evde oynadıktan sonra taraftarlarımızın desteği, coşkusu, sevgisi ve idman ziyaretine gelen taraftarlarımızın bizlere olan güvenlerini gösterdikten sonra. Bugün sergilediğimiz tabloda da kesinlikle son iki maçta bize verdikleri mesajı ve idmana geldiklerinde iletmek istediklerini anlamadığımız kesin. Bugün sergilediğimiz tablo için onlardan çok özür diliyorum."

"Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak''
Gelecek için karamsar konuşan Sırp çalıştırıcı, "Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak. Bunu hep konuşuyoruz ama bu yeterli değil sanırım. Son çeyrekte sadece 2 faul yaptık takım olarak ve onların nasıl skor ürettiğini izlemekten başka söyleyebileceği bir şey yok. Bu, çok şeyi anlatıyor.” ifadelerini kullandı. 

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