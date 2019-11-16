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Club Brugge'dan Mbaye Diagne için flaş karar

Club Brugge'nin kadro dışı bıraktığı Mbaye Diagne tekrardan kadroya dahil edildi.

Belçika ekiplerinden Club Brugge, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı ve PSG maçında ısrarla kullanmak istediği penaltıyı kaçıran M'baye Diagne'nin kadro dışı kalma cezasını affetti.

Özel olarak görüşecek
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, daha önce kadro dışı bıraktığı Mbaye Diagne'ye bir şans daha verme kararı aldı. Teknik Direktör Clement, yeni bir şans verdiği Senegalli futbolcu ile özel görüşecek.

Geri göndermek istediği yazılıyordu
Geçtiğimiz günlerde Belçika basınında Club Brugge, Diagne'nin kiralık sözleşmesini feshedip Galatasaray'a geri göndermek istediği yazılıyordu. 

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