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ABD'deki zirvede Erdoğan'dan kritik hamle! Türkiye ilk kez paylaştı!

Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşının iadesi için ABD’ye daha önce yedi dosya gönderen Türkiye, ilk defa örgütün yurt dışı yapılanmasıyla ilgili belgeler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump’a FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilmesi için yeni belgeler verdi. 

Türkiye, FETÖ elebaşıyla ilgili ABD’ye daha önce yedi iade dosyası göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son ABD ziyaretinde Trump’a FETÖ elebaşının iadesine yönelik yeni belgeler paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, ABD’ye FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çıkan mahkûmiyet kararları ile mahkemelerin gerekçeli kararları ve ankesör soruşturması başta olmak üzere, örgütün Avrupa ve diğer ülkelerdeki yapılanmasıyla ilgili yeni belgeler verildi. 

FETÖ'nün yurtdışı yapılanması anlatıldı 

Türkiye, ABD’ye ilk defa FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasıyla ilgili belgeler sundu. Belgelerde FETÖ elebaşı Gülen’in yönetiminde örgütün yurt dışındaki lobisi anlatıldı. Şirket, okul ve dernek çatısı altında nasıl örgütsel faaliyetler yürütüldüğüne dair detayların yer aldığı belgelerde ayrıca, buralarda da devlet sızma girişimlerinde bulundukları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, örgütün ABD’deki yapılanmasına ilişkin detayların ayrıntılarıyla aktarıldığı bir kitap da verdi. Örgütün ABD için de bir tehdit oluşturduğu belirtilen kitapta, FETÖ’ye ait 200 okul bulunduğu ve bu okulların yasa dışı bir şekilde örgüte para aktarmak için kullanıldığı ifade edildi.

Kitapta isim isim örgütün ABD'deki faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarının deşifre edildiği öğrenildi. FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin anlatıldığı kitap senatörlerin bazılarına verilmişti. Söz konusu kitap önümüzdeki günlerde diğer senatörlere de gönderilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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