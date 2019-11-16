HABER /  YEREL

Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda 100 kilo 650 gram kaçak bal ele geçirildi

TRABZON'da yabancı plakalı bir aracın yakıt deposunun içindeki bölmede 100 kilo 650 gram gümrük kaçağı bal bulundu.

Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine yabancı plakalı bir aracı Ortahisar ilçesine bağlı Faroz Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, yakıt deposunun içinde ayrı bir bölüm olduğunu fark etti. Özel olarak tasarlanmış bölmede, gümrük kaçağı 100 kilo 650 gram bal ele geçirildi.

Ekipler, plastik bidonlara aktardıkları bala el koydu. Yabancı uyruklu sürücü hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşinin çalıştığı yerler şaşırttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Ali Çelikler Obradovic'i bombaladı: Oyuncuya küfretmek nedir
Rıdvan Dilmen'den Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü için bomba yorum
Mardin'in 4 HDP'li belediyesine kayyum! Dün başkanlar gözaltına alınmışlardı
Bülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
Alkollü sürücünün polisi 400 metre arabasının kaputunda taşıdığı anlar kamerada
Define için kurutulmuştu Bakanlıktan Dipsiz Göl açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Volkswagen'den 60 milyar euroluk dev yatırım
Obradovic gelecek için karamsar konuştu
Yılport Samsunspor’da Ertuğrul Sağlam dönemi
Otogarda silahlı saldırı: 3 yaralı
Reflü neden olur nasıl tedavi edilir?
24 Kasım indirimler THY indirimleri 2019 kaç gün geçerli olacak?
Yorumlar 1 yorum