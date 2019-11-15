İstanbul'da ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşinin çalıştığı yerler şaşırttı
Beyoğlu'nda ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier’in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Beyoğlu’nda ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'le ilgili soruşturma sürüyor. Polis, eski İngiliz ajan James Le Mesurier’in (48) ölümünü aydınlatmak için 11 binin üzerinde baz sinyali ve 300’e yakın kamera kaydını inceliyor.
Türkiye'de işimiz bitti ayrılıyoruz: Le Mesurier’in Suriye’deki arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler içindeki arkadaşlarına bir hafta kadar önce “Türkiye’de işimiz bitti, ayrılıyoruz” dediği iddia edildi.
Kavga etmişler: Ayrıca Le Mesurier ile eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in olaydan 1 gün önce Beyoğlu’nda akşam yemeği yerken şiddetli şekilde kavga ettikleri, Mesurier’in eşine ağır sözler söyleyerek mekandan ayrıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin bu yönde de çalışma başlattığı öğrenildi.
Öte yandan soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konulan İsveç asıllı Emma Hedvig Christina Winberg ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkıyor.