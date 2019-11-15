İstanbul'da ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşinin çalıştığı yerler şaşırttı

Beyoğlu’nda ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'le ilgili soruşturma sürüyor. Polis, eski İngiliz ajan James Le Mesurier’in (48) ölümünü aydınlatmak için 11 binin üzerinde baz sinyali ve 300’e yakın kamera kaydını inceliyor.