Menopoz nedir belirtileri nelerdir?

Kadınların üreme döneminin sona ermesi olarak tanımlanan menopoz aşırı terleme, ateş basması, kemik yoğunluğunda azalma, kaşıntı, psikolojik dengenin bozulması gibi belirtilerle kendini gösterir. 1.5 ila 2 yıl süren menopoz dönemi Türkiye'de ortalama 47 yaşında başlar.

Menopoz kadınlar için doğal, biyolojik bir süreçtir ve bu dönemde adet kanamaları sona erer. Bu kanamalar vücudun dengesini ve düzenini korumaya yönelik bir etki gösterdiği için menopoz döneminde bazı problemlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Genelde duygusal dalgalanmaların ön plana çıktığı bu dönemde değişimlerin genel sebebi hormonlardır. Dünyada ortalama 51 yaşında, ülkemizde ise 47 yaşında başlayan menopoz sürecinde belirtiler yaklaşık olarak bir ya da bir buçuk sene kadar sürer. Fakat istisnai durumlarda bu on seneye kadar çıkabilir.

Latincede ay anlamına gelen "mens" ve İngilizcede durma anlamına gelen "pause" kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan menopoz döneminde, belli bir yaşa gelen kadınların bu dönemden sonra yumurtalıkları yavaş yavaş işlevlerini kaybetmeye başlar ve adet kanamaları sona erer. Bu dönemde menopoz teşhisi konulabilmesi için bir yıl boyunca hiç adet görmemiş olmak gerekir. Elbette hamilelik, emzirme gibi sebepler yüzünden adet kesilmesi menopoza girildiği anlamına gelmez. Diğer yandan menopoz sonrası kanama görülmesi çeşitli hastalıkların da habercisi olabileceği için doktora danışmak gerekebilir.

Menopoz yaşı konusunda da farklı yaklaşımlar bulunur. Coğrafi bölgeye, kalıtımsal ve bireysel farklılıklara göre değişiklik gösterebilen bu dönem, ülkemizde genelde ortalama 47 yaşında ortaya çıkar. 40 yaş öncesinde bu durumun yaşanması ise

Menapoz belirtileri

Adet kesilmesi: Menopoz evresine girmek üzere olduğunuzu gösteren en belirgin semptom adet kanamalarında meydana gelen değişimdir. Premenopozal dönem adı verilen bu süreçte adet sürelerinde ve kanamalarda değişim meydana gelir. İki adet arası periyot her geçen sürede daha da uzar.

Ateş basması ve terleme: Menopoz nasıl anlaşılır sorusuna verilecek cevaplardan biri de ateş basmaları ve sebepsiz terlemelerdir. Adet döneminizin bitmesine yakın çarpıntı, daralma, terleme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Vazomotor belirtiler adı verilen bu semptomlar yüz ve boyun bölgesindeki damarların genişlemesiyle ortaya çıkar. Bu süreçteki kadınların yüzde 75'inde görülür ve titreme, terleme, sıcak basması hissi yaklaşık beş dakika sürer. Genelde bu beş dakikalık sıcak basmaları en fazla beş yıl boyunca yaşanır.

Psikolojik dengesizlik: Hormonal dengelerin bozulmasıyla beraber menopoz döneminde psikolojik dengeleriniz de sarsılabilir. Genelde kendinizi normale kıyasla daha sinirli hisseder, uyku düzeninizde problemlerle karşılaşırsınız. Bunalım, kaygı bozuklukları, ani duygu durum değişiklikleri, gereksiz ve aşırı duygusallık gibi psikolojik sorunların yanı sıra unutkanlık, konsantrasyon eksikliği, dikkat kaybı gibi bilişsel problemlerle de karşılaşabilirsiniz.

Cinsellik: Üreme organlarında değişim söz konusu olduğu için menopoz ve cinsellik arasında bir bağ olduğunu söylemek mümkündür. Bu süreçte vajinada oluşan kuruluk hissi ve bölgenin kayganlığını kaybetmesi, cinsel arzunun azalması, sevişme esnasında oluşan ağrı hisleri, zevk alamama, idrar kaçırma problemleri gibi etkenler yüzünden cinselliğe karşı mesafeli bir tavır takınılabilir.

Kaşıntı ve kuruluk: Menopoz sürecinde deride kırışma ve kuruluklar oluşur. Cildin sağlıklı görünümü yavaş yavaş yerini kuru ve kırışık bir cilde bırakabilir ama kremler ve sağlıklı yaşam gibi tercihlerle bu sürecin üstesinden gelmek mümkündür.

Hormonal dengeler değiştiği için menopoz sürecinde kolesterol, şeker ve kalp hastalıklarına yakalanma riski artar. Bu hastalıklarla alakalı ufak tefek semptomlar kendilerini göstermeye başlar.

Kemik yoğunluğunda azalma:Yaşın da ilerlemesiyle beraber kemik erimesinin başlama ihtimali yükselir ve erimeye bağlı olarak boyda kısalma, kamburluk ve eklem yerlerinde ağrılar görülebilir.

Kilo artışı: Hormonal dengelerin değişmesi ve psikolojik problemlerin ortaya çıkması sizi bu süreçte daha fazla yemeye ya da fiziğinize özen göstermemeye itebilir. Bunların bir sonucu olarak da fazla kilolarla karşılaşabilirsiniz.