Sakarya'da şok eden görüntüler 20 ton kaçak et bulundu

Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonda, iki iş yerinde 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi.

Emniyet güçleri, Erenler ilçesi Toptancılar Çarşısı'nda (TOPÇA) iki dükkanda kaçak et olduğu ihbarını aldı.

Polis ekipleriyle birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, iki iş yerine operasyon düzenlendi.

20 ton kaçak et imha edilecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri etlerden numune aldı. İki dükkanda toplamda yaklaşık kaçak 20 ton et ve sakatat imha edilmek üzere Erenler Belediyesi ekiplerince götürülürken, iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.