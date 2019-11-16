HABER /  YEREL

Sakarya'da şok eden görüntüler 20 ton kaçak et bulundu

Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonda, iki iş yerinde 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi.

Emniyet güçleri, Erenler ilçesi Toptancılar Çarşısı'nda (TOPÇA) iki dükkanda kaçak et olduğu ihbarını aldı.

Polis ekipleriyle birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, iki iş yerine operasyon düzenlendi.

20 ton kaçak et imha edilecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri etlerden numune aldı. İki dükkanda toplamda yaklaşık kaçak 20 ton et ve sakatat imha edilmek üzere Erenler Belediyesi ekiplerince götürülürken, iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalyanlardan Merih Demiral için ilginç benzetme
Rasulayn'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan asker şehit oldu
ABD'deki zirvede Erdoğan'dan kritik hamle! Türkiye ilk kez paylaştı!
Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda 100 kilo 650 gram kaçak bal ele geçirildi
Serdar Ali Çelikler Obradovic'i bombaladı: Oyuncuya küfretmek nedir
Rıdvan Dilmen'den Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü için bomba yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da tarihi eser kaçakçıları gözaltına alındı
Abdullah Avcı'nın Larin pişmanlığı
Menopoz nedir belirtileri nelerdir?
Club Brugge'dan Mbaye Diagne için flaş karar
Volkswagen'den 60 milyar euroluk dev yatırım
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Yorumlar