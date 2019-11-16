Rasulayn'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 Ekim'de Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin yaralandığı ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit erin acı haberi, memleketine ulaştı

TSK'nın Suriye'nin Resulayn bölgesinde yürüttüğü Barış Pınarı Hareketı'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

MSB, Mehmetçiğin Rasulayn'daki yaşlı kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.

Tel Abyad ve Rasulayn'ın su sorunu çözülüyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halkın içme suyu sorunu çözülüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenerek güvenli hale getirilen Tel Abyad ve Rasulayn kentlerinin içme suyu sorunu için Valilikçe kurulan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda her iki ilçede tespit edilen su kuyularına pompalar kurularak halkın içme suyu ihtiyaçları karşılanmaya başladı.