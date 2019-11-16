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Konya'da tarihi eser kaçakçıları gözaltına alındı

Konya’da tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi, bir dinlenme tesisinde araç içerisindeyken gözaltına aldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Dinlenme tesisinde yakalandılar 

Şahısların Akşehir ilçesi Saray Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde olduğunu belirleyen ekipler, şahısların bulunduğu araca operasyon düzenledi. Operasyonda M.S.A. (52), E.D. (31), E.G. (31), F.Y. (28) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 16 gümüş ve bronz sikke, 3 küpe, 3 ok ucu, 2 kemer tokası, 2 ayna plakası, 1 bronz bilezik, 1 boncuk, 1 zincir ve 4 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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