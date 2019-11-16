İtalyanlardan Merih Demiral için ilginç benzetme

Türkiye’nin İzlanda ile berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantilemesi, Avrupa basınında yer bulurken Merih Demiral'dan övgüyle bahsedildi.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek. Milliler böylece üst üste ikinci kez bu turnuvaya katılma başarısı gösterdi. Merih’in çizgiden çıkardığı top, Avrupa basınında gündem oldu.

“Bir kaleci gibi davrandı''

Juventuslu Merih Demiral’ın İzlanda maçında çizgiden çıkardığı top İtalyanlar’ın gündemine oturdu. Calciomercato internet sitesinde, “Bir kaleci gibi davranarak bitime 8 dakika kala çizgiye gelerek golü engelledi” ifadeleri kullanıldı.

İzlandalılar da Merih'i suçladı

İzlandalılar da EURO 2020 finallerine gidememelerini, Merih Demiral’ın çıkardığı pozisyona bağladı. Visir internet sitesinde ‘Kaleci çaresizdi ancak gol olmadı’ denilerek, kaleciyi geçen topu başarılı savunma oyuncusunun son anda çıkardığına dikkat çekildi. Haberin devamında, Serie A devi Milan’ın Merih Demiral’ı çok istediği de belirtildi.

Fransızlar da yorumladı

Fransız basınından RTL, “Fransa, Türkiye ve İzlanda’nın berabere kalmasıyla turladı”, So Foot, “Türkiye berabere kalınca Fransa’nın da finallere gitmesi kesinleşti” denildi.

Son bölümde baskı

İspanya’da As gazetesi “Fransa ve Türkiye, EURO 2020’ye katılmayı garantiledi” başlığıyla haber verildi. Gazetenin haberinde “Şenol Güneş’in öğrencileri son bölümde baskı yeseler de, sonlardaki mücadelesiyle finallere kalmayı başardı” ifadeleri kullanıldı.