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BDDK onlarca personel alımı yapacak!

BDDK Meslek Personeli Giriş Sınavı ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre 125 personel alımı yapılacak. Başvuru için gereken şartlar belli oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) kadrosu için 21 Aralık 2019 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 21 - 22 Aralık 2019 Cumartesi - Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için 50, bankacılık uzman yardımcısı kadrosu için 75'tir.

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