İçişleri Bakanlığı yayınladı milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi.

İstanbul'da otobüs durağına dalan halk otobüsünün dehşeti yaşatması, Avcılar'da bir servis minibüsünün öğrenciyi ezmesi ticari araç sürücülerinin belgelerini ve psikoteknik raporlarını bir kez daha gündeme getirdi.

İnsan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını minimize düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerine zorunlu hale geliyor.

Raporu olmayanlara ceza miktarı belli oldu

Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak.

Test 1-1.5 saat sürüyor

Riskli sürücüleri trafikten çekmek için uygulanan psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 1-1.5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, mühakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp trafik kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak hedefleniyor.

Hemen hemen bütün il ve ilçelerimizde 400’e yakın merkezimiz var

Psikoteknik testinin öneminden bahseden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, Türkiye’nin hemen hemen birçok noktasında psikoteknik merkezlerinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sürücülerin psikometri becerilerini ölçüyoruz ve tüm sürücülerin mutlaka psikoteknik testten geçmesini öneriyoruz. Amacımız riskli sürücüyü belirli bir süre, risk geçene kadar trafikten uzaklaştırmak. Son istatisliklere göre trafik kazalarının yüzde 96’sı insan unsurundan kaynaklanmakta. Kurtuluş Savaşında verdiğimiz can kadar, trafik kazalarında kayıp verdik. Bu insan unsurunu minimize ederek, insan kaybının en düşük seviyede olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda Türkiye genelinde hemen hemen bütün il ve ilçelerimizde 400’e yakın merkezimiz var.”