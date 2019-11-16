Emre Belözoğlu'ndan ince gönderme

A Milli Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, ''Hiçbir oyuncu üzerindeki milli forma, arma dışında bir şey düşünerek buraya gelmedi. Onları bu anlamda bazen sokağın önüne atanlar kendilerini hesaba çekmeliler.'' diyerek ince bir göndermede bulundu.

2002 yılında Japonya ve Kore’de düzenlenen Dünya Kupası’nda boy gösteren Emre Belözoğlu, aradan geçen 18 yılın ardından bu sefer 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’yla son turnuvasına çıkmaya hazırlanıyor.



Milliyet'e konuşan kaptan Emre Belözoğlu, 2020 vizesi alan milli takım ile ilgili övgü dolu sözler kullandığı gibi, geçmiş dönemdeki takım arkadaşlarını da unutmadı.



4 ya da 5 jenerasyonla birlikte forma şansı bulduğuna dikkat çeken kaptan Emre, “Çok iyi oyuncularla beraber oynadım. Milli takımlarda da, kulüplerde de beraber görev yaptım. Ama bu takımın içindeki saf, temiz, tabiri caizse daha yıpranmamış duygular var. Benim gözümde en saf, en temiz oyuncu grubu. Onlar her şeyin en güzeline layıklar. Allah onların gönlüne göre de verdi” ifadesini kullandı.

İnce gönderme

Geçmişteki futbolcu grubunu da bir kenara atmayan tecrübeli oyuncu, “Şunu bütün ülkemizin bilmesini isterim. Benim milli takımda beraber oynadığım dört tane jenerasyon var. Hiçbir oyuncu üzerindeki milli forma, arma dışında bir şey düşünerek buraya gelmedi. Onları bu anlamda bazen sokağın önüne atanlar kendilerini hesaba çekmeliler. Oyuncu grubunda hiçbir zaman böyle şeye şahit olmadım. Bu kadar saf ve temiz bir grup yakalamışken birbirimizin kıymetini bilelim” diye konuştu.

Milli takımın zoru başardığını belirten Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hepimiz kupa isteriz'

“Milli takımlarla alakalı çok samimi düşüncem şu: Buna daha önce şampiyonaları kaçırmış takımlarımız da dahil. Eğer katılsalardı her zaman bir üst seviyeye oynayacak takım ortaya çıkarırdık. Şampiyonalarda ses getirecek, ismi geçecek bir takım ortaya çıkarırdık. Giden takımlarımız da hep başarılı oldular. 2016’yı belki sayamayız. Orada kısmetsiz, talihsiz zamanlar yaşandı. Özellikle oyuncu grubu için... Ama onun dışında 2020’de ses getirecek çok iyi bir kadroya sahibiz. Hedefimiz geçmişte olduğu gibi üst seviyelere oynamak. Bizim için oralara gitmek zor. Oralara gittikten sonra işimiz daha kolaylaşıyor. O yüzden sinerjiyi devam ettirmemiz gerekiyor.”

'Orası başka bir arena'

Başarının geleceğine inandığını dile getiren A Milli Takımı’nın en kıdemli ismi, “Yarı final midir? Çeyrek final midir? Atıyorum final midir? Hepimiz isteriz bu ülkeye bir kupa getirmek. Bunlar kolay şeyler değil. Çok büyük takımlara karşı, çok büyük oyunculara karşı oynuyorsunuz. Orası başka bir arena. Ben inanıyorum ki Avrupa’da farklı ülkelerde oynanması da bizim için avantaj olacaktır. Çünkü yerleşik düzende çok fazla vatandaşımız diğer ülkelerde yaşıyor. Bu takımın sinerjisini de etkileyecektir. Orada olur muyum? Sorun değil. Bugünleri gördük ya Allah’a şükür” diye konuştu.

'Herkesin duası var'

Zafere götüren İzlanda maçının kırılma anı olan Merih’in çizgiden çıkardığı top anlatan Emre Belözoğlu, “Orada hepimizin duası var. Bu bir sinerji işi... Daha önce gittiğimiz turnuvalarda bu tarz maçlar çok oynadık. Son dakikalarda nasıl gittiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Bizim ülkemiz her şeyin en güzeline layık. İnanıyorum ki onlara layık olacak bir turnuva geçiririz” ifadelerini kullandı.

‘Şenol Hoca bize teveccüh gösterdi’

Milli Takım’ın büyük bir aile olduğunu hatırlatan Emre, “Önemli olan birbirimize destek vermemiz. Burak Yılmaz bu takımın kaptanlarından bir tanesi. Tevveccüh gösterdi sağ olsun Şenol Hoca. Yaşımız ilerlemesine rağmen bazen oynayarak bazen oynamayarak bizi göreve layık gördü. Burak için de aynı şey geçerli. Bazen oynayacak, bazen oynamayacak. Oynadığında görüyorsunuz bu ülkenin tartışmasız en iyi forveti. O yüzden içerideki oyuncu havuzumuz her oyunu oynamaya müsait bir kadro. O yüzden şanslı bir ortam oluştu bizim adımıza. Şampiyonada da inşallah bunu devam ettiririz” dedi.