Fitness hakkında doğru bilinen yanlışlar ağrınız varsa...

Fitness kilo vermek isteyenler için en ideal sporların başında gelir. Tüm vücudu ve kas gruplarını çalıştırmaya yardımcı fitness hakkında doğru bilenen bazı yanlışlar hem sakatlanmanıza hem de doğru şekilde kilo vermenize engel olabilir.

Fitness özellikle spor salonlarının erişilebilir hale gelmesi sonrası en çok yapılan sporlar arasında yerini aldı. Ancak fitness hakkında doğru bilinen bazı yanlışlar kişilerin bu spordan kaçmalarına yada fitness yaparken sağlıklarını tehliye atmalarına neden olur. Özellikle kas miktarındaki artış ve antrenmanlar sonrası ağrı konusunda bilenen yanlış bilgiler sizi sağlığınızdan edebilir. İşte fitness hakkında doğru bilenen yanlışların detayları...

Fitness yapınca yağlarınız kasa dönüşmez!

Fitness yapınca yağların kasa dönüşeceği bilgisi kesinlikle yanlıştır. Yağ, kasa dönüşen bir şey değildir. Yağ ve kas, fizyolojik olarak çok farklı dokulara sahiptir. Yağ dokusu cildin alt kısmındır. Kasların arasında ve iç organların çevresinde yer alır. Kas dokusu ise üç temel tipe ayrılır ve bütün vücudu sarar. Ağırlık kaldırmak, yağlı bölgelerde kas oranının artmasına yardımcı olur. Yağ yakmanın en iyi yolu, sağlıklı bir beslenme planı ve düzenli egzersiz yapmakla oluşur.

Antrenman sonrası şiddetli ağrılar olmamalı

Spordan sonra oluşan ağrılar, halk arasında ilgili bölgedeki yağın yakıldığını düşündürür. Fakat siz bu ağrıyı çekmeseniz de oradaki kaslar antrenman esnasında çalışır. Ancak yeni ve alışkın olmadığınız bir hareketle çalışırsanız kaslarınız o zaman ağrıyabilir. Vücut harekete alıştıkça ağrı olmayacaktır.

Mideniz çalışmaz!

Mide bir organdır. Kas grubu değildir. Bu sebeple antrenman esnasında çalışılması ya da geliştirilmesi mümkün değildir.

Koşu bandı yeter!

Tamamen yanlış olan bu kanıda doğada yürümek veya koşmanın faydası oldukça fazladır. Oksijen miktarı doğada daha fazla olacağından kasların gelişimi olumlu yönde olacaktır. Bunun yanında; doğanın zemin yapısı aynı olmadığından bacaktaki bütün kasların çalışması sağlanacak ve aynı zamanda toprak zemin aşırı sert olmadığından dizlere binen yük emilecektir. Koşu bandında ise; uzun süreli yapılan koşu veya yürüyüşlerde bacak ağrıları yaşanabilmektedir.