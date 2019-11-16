HABER /  FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu şov yaptı Ersun Yanal topa tutuldu

İnternet Haber

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kadroya dahi almadığı Ferdi Kadıoğlu, iki gün önce çıktığı Cebelitarık maçında 2 asist yaptı ve 8.4 reyting ile oynadı.

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzüne bile bakmadığı hatta ara transfer döneminde kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi kafasına koyan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 takımıyla oldukça başarılı bir performans gösterdi.

2 asist yaptı
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21’in Cebelitarık U21 takımını 6-0 yendiği maçta 2 asist yapan Ferdi, sahanın en iyilerinden biri oldu.

8.6 reyting puanı aldı
Hollanda u21 formasıyla mücadele eden Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 2 asist yaparak 8.6 reyting puanı aldı.

Yanal'a tepkiler çığ gibi
Ferdi Kadıoğlu'nun göstermiş olduğu performans, sarı-lacivertli taraftarların iştahını kabartırken teknik direktör Ersun Yanal, eleştirilerin hedef noktası haline geldi. Alper Potuk'a verilen şansın Ferdi'ye verilmediğini belirten taraftarlar, genç oyuncunun süre almasını istiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Pendik'te kan donduran akraba kavgası! 3 kişi öldü
İçişleri Bakanlığı yayınladı milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak
İtalyanlardan Merih Demiral için ilginç benzetme
Rasulayn'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan asker şehit oldu
ABD'deki zirvede Erdoğan'dan kritik hamle! Türkiye ilk kez paylaştı!
Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda 100 kilo 650 gram kaçak bal ele geçirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Baroni: Kocaman sakin Yanal agresif
BDDK onlarca personel alımı yapacak!
A Milli Takım liderlik için Andorra deplasmanında
Fitness hakkında doğru bilinen yanlışlar ağrınız varsa...
Emre Belözoğlu'ndan ince gönderme
24 Kasım indirimler THY indirimleri 2019 kaç gün geçerli olacak?
Yorumlar 1 yorum