Rabia Naz’ın amcasından babasına şok suçlama

Rabia Naz’ın ölümünü araştıran komisyona ifade veren amca Muhammet Vatan, babanın “Trafik kazası diyeceksiniz” diye baskı yaptığını, kendisini yumrukladığını, doktora da para verildiğini iddia etti.

Giresun Eynesil’de 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili babası Şaban Vatan, trafik kazası iddiasında bulunuyor. Yetkililer ise ölümün yüksekten düşmeye bağlı olduğunu söylüyor.

Milliyet'in haberine göre; TBMM Rabia Naz Olayını Araştırma Komisyonu’na ifade veren amca Muhammet Vatan, Rabia Naz’ın babasına suçlamalarda bulundu. Şaban Vatan, tanık Mürsel Küçükal’ın ifadesini değiştirmesi için şiddet uyguladığı iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

''Psikolojik durumu önceden de normal değildi''

Amca Muhammet Vatan’ın komisyona verdiği ifade özetle şöyle: Şaban’ın abisiyim. Psikolojik durumu önceden de normal değildi. 30 yıllık şoförüm. Diyorum ki; o rampada çocuğa 20 kilometre hızla araba vursa ölümcül darbe almaz. Şaban senarist oldu! Bir şeyler yazıp oynadı! ‘Şaban kafanda bir şeyler kuruyorsun’ diyorum. O, ‘Siz bana inanmıyorsunuz’ diyerek başladı işin seyrini değiştirmeye. Ben Rabia Naz’da öyle bir şey hiç ummadım. Rabia da son 5-6 ayda bir durgunluk vardı. Bir arkadaşına ‘Denge hareketi yapıyorum’ demiş. Okulda ölü numarası yapmış. ‘Baba ben şehit olmak istiyorum’ demiş. Bunu Şaban anlattı bana. O arada Rabia Naz’ın günlüğü ortaya çıktı.





''Rabia Naz’dan intihar beklemiyorum''

Ben, Rabia Naz’dan intihar beklemiyorum, öyle bir kız değildi. Ablamın evinde, Şaban bize, ‘Siz benim arkamda durmuyorsunuz’ dedi. ‘Şaban senin ağzına bakarsak bizim adam vurmamız lazım. Ne yapacağız biz?’ dedim. Bana, ‘Ben trafik kazası diyorum, siz düşme diyorsunuz, siz de trafik kazası diyeceksiniz’ dedi. ‘Şaban, bak trafik kazası diyemem, ben bir şey bilmiyorum derim. Senin ağzınla ben buna trafik kazası diyemem’ dedim. Sonra ben oradan ayrıldım.





''Üç yumruk attı''

Şaban evin önünde yakama yapıştı, iş yerine çekmeye çalıştı, girmeyince bana 3 yumruk attı. Bu arada polis geldi. Şikâyetçi olmadım. Şaban’da şöyle bir huy vardı: Hep onun dediği doğru. Şaban kusursuz, Şaban hatasız. Abisiyim ben! Hayatta bana karşı gelmezdi ama bu olaylarda bana yumruk attı. Evlat acısı saydık.

Parayla rapor iddiası

Şaban’ın Ankara’da kayınbiraderi var. TRT’de çalışıyordu, görevden alındı. Bir gün onu aradım: ‘Bu Ankara’ya gitti, bir şeyler ettiniz…’ dedim. ‘Ağabey, beraber gittik eniştemle’ dedi. ‘Ne yaptınız?’ dedim. ‘Hacettepe’ye gittik, parayı verdik’ dedi. Aynen dediğini diyorum, kayıtlarımda sabittir, teknoloji çıkarabiliyorsa çıkarsın bunları. ‘Ben enişteme inanmıyorum, senin gibi düşünüyorum ama bir şey diyemiyorum. Sana zıtlaştığı gibi bana da zıtlaşacak diye. Hacettepe’deki hocaya parayı verdik, sanki nasıl isterseniz raporu o şekilde yazarım’ gibi bir intiba sergiledi bize’ dedi. Bakın, dediğini diyorum.





Babası tatbikat yaptırmıştı

Öte yandan 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve yanındaki Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl iddiaya göre, olayın tek görgü tanığı olan Mürsel Küçükal'ı ‘komisyon seni çağırıyor' diyerek Rabia Naz'ın bulunduğu alana getirmişti. Edinilen bilgilere göre, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Mürsel Küçükal'ı sırt üstü süründürerek tatbikat yaptırdı.

4 kişi gözaltına alınmıştı

Daha sonra Şaban Vatan, Küçükal'ı kendisine ait olan atölyeye götürerek burada Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir ile darp ederek tehdit ettiği Küçükal'ın polise verdiği ifadede yer aldı. Mürsel Küçükal'ın şikayeti sonrası Şaban Vatan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.





Süründürme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

4 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ederken Mürsel Küçükal'ı yerde süründürme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yerde sırt üstü sürünen Mürsel Küçükal'a Şaban Vatan tarafından komutlar verildiği ve ‘gidebildin mi? Mürsel, gidemedin değil mi?' dediği duyuluyor.