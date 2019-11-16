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Ferhat Abdi Şahin'i bitiren 4 dakika 30 saniye! Ahmet Hakan yazdı

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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ve senatörlere izlettiği terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani'nin işlediği katliamların anlatıldığı 4 dakika 30 saniyelik videoyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı senatörlere izlettiği video konuşulmaya devam ediyor.

Ferhat Abdi Şahin'i ABD "General Mazlum Kobani" olarak tanıtıyordu

İngilizce altyazıyla paylaşılan videoda, son yıllarda Aynularab'da (Kobani) düzenlenen terör saldırılarının arkasında olan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in işlediği katliamlardan örnekler yer alıyor.

Herkesin konuştuğu video, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. ABD gezisini takip eden Hakan, Erdoğan'ın da bulunduğu salonda videonun kendilerine izletildiğini belirterek, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Galiba Abdi için “videodan önce/videodan sonra” durumu söz konusu olacak"

"4 dakika 30 saniye süren video bitti. Hepimiz gözlerimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevirdik. Erdoğan, “İşte bu videoyu Trump’a izlettim. Senatörler de izledi” dedi.

Peki ya tepkiler? Erdoğan, “Trump’ın etkilendiğini gördüm” dedi. Senatörler ise pek renk vermemişler.

Galiba Abdi için “videodan önce/videodan sonra” durumu söz konusu olacak. Baksanıza, daha şimdiden ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, “Abdi bizim için önemli değil. Biz kişilere destek vermeyiz. SGD güçlerine destek veriyoruz, o da geçici ve dönemsel” demeye başladı."

Kobani gözden mi çıkarılıyor?

Ziyaretten sonra ABD'nin Mazlum Kobani ile ilgili ilk açıklaması dikkat çekmişti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Mazlum Kobani" olarak bilinen PKK terör örgütü liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'e atıfta bulunarak, "Biz kişilere değil SDG güçlerine (YPG/PKK) destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir." dedi.

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