Doğru mekik nasıl çekilir?

Karın yağlarından kurtulmanın en etkili yolu olan mekik çekmek doğru yapılmadığında ciddi hastalıklara neden olabilir. Doğru mekik çekmek için pozisponunuzun, zemin yapısının ve hareketlerinizin doğru olması gerekir. İşte doğru mekik çekmek için dikkat etmeniz gerkenler.

Karın ve bel bölgesini şekillendirmeye ve kasların güçlenmesine yarayan mekik çekme, en etkili egzersiz yöntemlerinden biridir. Ama mekik çekme ile ilgili bilinen birçok yanlış vardır. Doğru mekik çekme yöntemleri uygulanmadığı zaman hem sakatlıklar oluşur hem de istenilen performans alınamaz. Peki doğru mekik çekme yöntemleri nelerdir?

Mekik hareketinin yapılacağı zemin, bel ve boyun sakatlanmalarını önlemek için oldukça önemlidir. Kanepe, yatak gibi yumuşak zemin üzerinde yapılmamalıdır. Yumuşak zeminler, hareket esnasında bel bölgesinde boşluk yaratır ve tüm ağırlığın bu bölgede toplanmasına neden olur. Bu durum bel fıtığı gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle sert bir zemin üzerinde, bir havlu ya da mat üstünde yapılmalıdır. Eğer bel bölgenizde boşluk kalıyorsa bir havluyu rulo şekline getirip mekik çekme esnasında belinizin altına koyabilirsiniz. Ya da tam belinizin boşluğunu kapatacak çok yumuşak olmayan bir yastık da koyabilirsiniz.

Düzenli ve uzun süre çalışmak zorundasınız

Mekik hareketi etkilerini kısa sürede göstermez, uzun ve düzenli yapıldığında istenilen sonuç alınır. Her gün belirlenen setler halinde ve doğru yöntemlerle mekik çekmek karın kaslarınızın güçlenmesine neden olur. Az sayıda başladığınız setlerin sayısını kaslarınız güçlendikçe arttırabilir, egzersizden maksimum fayda görebilirsiniz. Bel bölgesini şekillendirmeye yarayan mekik hareketi tek başına yağ yakmanızı ve kilo vermenizi sağlamaz. Size uygun bir beslenme programı ve kardiyo tarzı egzersizlerle desteklenmelidir.

Pozisyona dikkat

Bir diğer önemli konu ise mekik sırasında el ve ayakların pozisyonudur. Mekik çekerken eller kesinlikle boyun altında kenetlenmemelidir. Kenetlendiği takdirde tüm ağırlık ve güç kaynağı boyun olacaktır. Boyun altında bulunan eller, mekik esnasında istemsizce boynunuzu itmenize neden olur ve boyun kaslarınız zedelenebilir. Onun yerine, ellerinizi hafifçe şakaklarınıza dokunacak gibi yerleştirmelisiniz. Eğer bu pozisyonda rahat hareket edemiyorsanız, ellerinizi belinizin yanlarına koyabilirsiniz. Sırt üstü uzandığınızda dizlerinizi kıvırarak omuz hizasında açabilirsiniz. Ayak tabanlarınız zemine tam basmalıdır.

Baş dik karşıya bakmalı ve çene ile göğüs arasındaki mesafe korunmalıdır. Daha sonra karnı içe çekerek kürek kemiği, boyun ve baş bölgesinden aynı anda güç alarak yerden kalkılmalıdır. Bu sayede hem kaslarınız doğru çalışmış olur hem de yanlış hareketler kadar zorlanmazsınız. Mekik esnasında bir noktaya odaklanmak, gereken konsantrasyonu sağlamanıza yardımcı olur. Eğer daha önce hiç mekik çekmediyseniz ve yeni başlıyorsanız, ilk olarak ayaklarınızı tutması için bir kişiden yardım alabilirsiniz.

Nefesi doğru almak şart!

Doğru mekik çekme yöntemlerinin başında doğru nefes kontrolü gelir. Yukarı doğru kalkarken nefes verilip aşağı doğru yatarken nefes alınması gerekir. Bu nefes tekniği sayesinde kaslara giden oksijen miktarı artar. Doğru nefes kontrolü ile kas ağrıları önlenir ve kas zedelenmesinin önüne geçilir. Ayrıca doğru nefes tekniği spor esnasında hareketleri daha kolay yapabilmenizi sağlar. Yukarı ve aşağı doğru hareket ederken nefesinizin uyumlu bir tempoda olması ile daha az yorgunluk hissedersiniz. Nefes aralıkları eşit ve kısa olmalıdır. Yatarken aldığınız nefesi yukarı kalkarken üfleyebilir, birkaç saniyelik aralıklarla devam ederek aynı zamanda kasların gereksiz yorulmasını önleyebilirsiniz. Mekik hareketinden daha fazla verim almak ve sakatlıklara neden olmamak için duruş pozisyonu, zemin ve nefes kontrolünü doğru bir biçimde ayarlamanız gerekir. Spora tam hakimiyet sağlandıktan sonra yan mekik, tam mekik gibi farklı mekik egzersizlerini de deneyebilirsiniz.