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Almanlar Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'yu tehdit etmiş

Almanya Futbol Federasyonu ve Schalke 04 kulübü, A Milli Takım'ı seçen Ahmed Kutucu’yu, “Bu seçim kariyerini etkileyebilir” diye tehdit etti ancak 19 yaşındaki forvet kararından dönmedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçı öncesi Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'u kadrodan çıkardı. Bu isimlerin yerine ise Ümit Milli Takım'da forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür'ü takıma dahil etti. Andorra maçında Ümitler'e şans verecek olan Şenol Güneş, Mert ve Ahmed'i ise mutlaka oynatmayı düşünüyor.

Şenol Güneş daha hızlı davrandı
Sabah'ın haberine göre; Sassuolo'da forma giyen Viyana doğumlu 20 yaşındaki Mert Müldür'ü Avusturya; Schalke'de oynayan 19 yaşındaki Ahmed Kutucu'yu ise Almanya kendi milli takımlarına kazandırmak istiyordu. Ancak Güneş iki oyuncuya da yarın A Milli formayı giydirerek, onların önüne geçecek.



Almanların kirli taktiği işe yaramadı
Öte yandan Ahmed Kutucu için Almanların oynadığı kirli oyun ortaya çıktı. Almanya Futbol Federasyonu ve Schalke'nin Ahmed'i telefonla arayarak, Türkiye seçiminin kariyerini etkileyebileceğini söylediler. Ahmed ise fikrini değiştirmeyerek bu tehdide boyun eğmedi.



Rövanşı alacağız
Geçmiş dönemde Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Kerem Demirbay ve Suat Serdar gibi futbolcuları Almanya'ya kaptıran Türkiye, böylece Almanlardan rövanşı da almış olacak.

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