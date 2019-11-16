Ozan Tufan'a Premier Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ozan Tufan'a Premier Lig'den Crystal Palace talip oldu.

Sezon sonunda Alanyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren oyuncunun Fenerbahçe ile kampa katılması hem takım hem de futbolcu için dönüm noktalarından biri oldu. Yaz kampında sergilediği performans ile teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne giren ve hazırlık maçlarında forma şansını iyi değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu ligde de fırsat bulmaya başladı.



Süper Lig maçlarının kadrosunda Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden olan genç oyuncu, sakatlıklardan dolayı takımın sıkıntı çektiği mevkilerde de forma giydi.



Premier Lig'den dev talip

Fenerbahçe'de uzun süredir forma giyen orta saha oyuncusunun sezon sonunda kulübüyle olan mukavelesi sona eriyor. Fenerbahçe, Ozan Tufan ile sözleşme uzatma planlarını yapsa da Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, beklenmedik bir anda Ozan Tufan ile temas kurdu. Premier Lig'de her zaman büyük takımlar için dişli bir rakip olan Londra ekibi, orta saha rotasyonunu genç ve dinamik bir oyuncu ile desteklemek için sözleşmesi sona ermek üzere olan Ozan Tufan ile ocak ayında görüşmelere başlayacak.



Sözleşme uzatmaya daha yakın

Fenerbahçe'nin de sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı genç oyuncunun kulübüyle sözleşme yenilemeye daha yakın olduğu da belirtilen detaylar arasında yer alıyor. Crystal Palace, FIFA kurallarına göre oyuncunun sözleşmesinin bitimine 6 kala oyuncuyla görüşebilir ve her konuda anlaşması halinde gelecek sezon için imzalar atılabilir.