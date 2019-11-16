Fatih Terim Seri'yi gözden çıkardı

Galatasaray, Fulham’dan kiralanan Fildişi Sahilli futbolcunun kontratını feshetmeyi planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda devre arasında geniş kapsamlı bir operasyon yapmaya hazırlanan Galatasaray’da, dış transfer kadar, iç transfer de yönetimi zorlayacak gibi görünüyor.

Seri'yi gözden çıkardı

Fanatik'teki habere göre; İlk yarıda verim alınamayan yabancılarla yolları ayırıp birçok pozisyonu takviye etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar’da, yeni bir oyuncunun daha gönderilmesi gündeme geldi. Orta sahada Nzonzi ve Lemina’dan memnun olan Fatih Terim'in, beklentileri karşılayamayan Seri’yi gözden çıkardığı öğrenildi.

Yerine alternatif bakıyorlar

Fulham’dan kiralanan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun kontratının feshedilme ihtimali masaya yatırıldı. Seri’nin yerine alternatif isimler üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.