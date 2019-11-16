Altaylı Kazımcan Karataş'a Galatasaray kancası

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın 16 yaşındaki kanat oyuncusu Kazımcan Karataş'a Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray talip oldu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da top koşturan 16 yaşındaki kanat oyuncusu Kazımcan Karataş'a Galatasaray kanca attı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri genç forvet için İzmir kulübüne resmi teklifte bulundu.

Bonservis ücreti henüz belirlenmedi

Altay'da A takımla antrenmanlara çıkan ancak U17 Ligi'nde forma giyip bu sezon 12 gol atan genç kramponun bonservis ücreti henüz belirlenmedi. Kazımcan'ın gelecek sezon 1'inci Lig'de görev almasını bekleyen yönetim, genç futbolcuyu el üstünde tutuyor.

U17 Milli Takımı'nda 3 kez görev aldı

Futbola başladığı Altay'da bu sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, U17 Milli Takımı'nda 3 kez görev aldı.





Terim'in yeni keşfi

Teknik direktör Fatih Terim, Andone ve Falcao'nun yokluğunda Babel'i forvet bölgesinde oynatmayı plansa da gelecek yıllar için Kazımcan Karataş'ı şimdiden hazırlamayı planlıyor.