Fenerbahçe'de 3 yolcu listedeki 2 isim bomba

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 3 isimle yolların ayrılmasını isterken biri Süper Lig'de diğeri ise İtalya'da oynayan yıldızların alınmasını yönetimi sundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, devre arası planını belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, sezon başında lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici, form düşüklüğü yaşayan Alper Potuk ve Zajc’ın satış listesine koyulmasını istedi.

Ferdi ve Murat kiralanıyor

Bu üç oyuncunun satışından gelecek para transfere harcanacak. Genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam da daha çok forma şansı bulacakları bir takıma kiralanacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan’ın sözleşmesinin uzatılması planlanıyor.

İrfan Can Kahveci listede

Transfer konusunda ise çalışmalar devam ediyor. Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci listenin ilk sırasında. Başakşehir ile bu konu ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

Kolarov ısrarı da devam ediyor

Sezon başında kadro katılması için büyük uğraş verilen Roma’nın tecrübeli sol beki Kolarov ısrarı da devam ediyor. 34 yaşındaki oyuncunun İtalya ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertliler, tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Ersun Yanal , Kolarov’u çok istiyor.

Jose Callejon ve Pedro önerildi

Çok sayıda menajer transfer önerileri için Fenerbahçe’nin kapısını çalıyor. Napoli’nin İspanyol kanat oyuncusu Jose Callejon ve Chelsea’in tecrübeli yıldızı Pedro Sarı-Lacivertli Kulübe önerildi. 32 yaşındaki Callejon bu sezon Napoli forması altında 16 karşılaşmada 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Callejon’un İtalyan ekibi olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 32 yaşındaki Pedro ise bu sezon Chelsea forması altında 8 maçta sadece 829 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asistlik perfornmans sergiledi. Başarılı oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, Sarı-Lacivertli Yönetim iki oyuncu ile ilgili net bir karar vermiş değil.