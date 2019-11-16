Canan Karatay 'sabah akşam küçük bardakla içirin' dedi faydalarını sıraladı

Prof. Dr. Canan Karatay, organik zeytinyağının Alzheimer, parkinson ve kanseri önlediğini belirterek, "Yaşlılarımızın, hatta yaşlanmadan da sabah akşam, bir küçük bardak içirilmesi lazım" dedi.

Kilis’te Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günleri İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın katılımıyla renkli geçti.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kilis’te, zeytin ve zeytinyağı tanıtım günlerine katılarak, bardak bardak zeytinyağı içerek faydalarını anlattı.

Karatay bir bardak zeytinyağını içti

Karatay, Zeytinyağının ana sütünün aynısı olduğunu ifade ederek, “Doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür. Ne demek ana sütü, ‘bütün hastalıları önler demek’ Bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi

Zeytinyağı Alzheimer’i önlüyor

Prof. Dr. Canan Karatay, Zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini ifade ederek, “Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimer’i önler, Parkinson’u önler, Demans (bunama) önler, özellikle zeytinyağı organik olduğu için Alzheimer’i önleyicidir. Tedavi eder,.yaşlılarımızın, hatta yaşlanmadan da sabah akşam, bir küçük bardak içirilmesi lazım, özellikle evlerde yaşlılara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım doğal, organik Kilis zeytinyağı verilmelidir. Neden bağırsakları çalıştırır, bağırsaklardaki florayı düzeltir. Yapılan son araştırmalarda göstermiştir ki bağırsak florası bozuk olanlar Alzheimer oluyor. Bağırsak florası olanlar Parkinson oluyor. florası bozuk olanlar kanser oluyor. Meme kanseri oluyor. Meme kanserini dahi önlediği gösterilmiştir, soğuk sıkım zeytinyağının” ifadesini kullandı.

Program boyunca Prof. Dr. Canan Karatay,bardak bardak zeytinyağı içti, daha sonra zeytin yağı fabrikasını gezen Karatay, Zeytin Fidanı diktikten sonra zeytin hasadına katıldı.