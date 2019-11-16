Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kısa bir süredir evinde tedavi gören usta sanatçı Yıldız Kenter, fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen usta tiyatrocunun tedavisi burada devam ediyor.





Bakan Ersoy ziyaret etti

Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum."