HABER /  MAGAZİN

Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kısa bir süredir evinde tedavi gören usta sanatçı Yıldız Kenter, fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen usta tiyatrocunun tedavisi burada devam ediyor.



Bakan Ersoy ziyaret etti
Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de 3 yolcu listedeki 2 isim bomba
Canan Karatay 'sabah akşam küçük bardakla içirin' dedi faydalarını sıraladı
Prof. Dr. Dekan Cevdet Kılıç: İnsanlar yalnızlıktan, dini inançların zayıflığından intihar ediyor
Kayseri'de isyan ettiren cinsel istismar kararı! Kız babalarına seslendi
Almanlar Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'yu tehdit etmiş
Rabia Naz’ın amcasından babasına şok suçlama
ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş, A Milli Takım'la 62. maçında
El Bab'da bombalı saldırı: 18 sivil hayatını kaybetti
Adem Ljajic’e Rusya'dan sürpriz talip
Altaylı Kazımcan Karataş'a Galatasaray kancası
Fatih Terim Seri'yi gözden çıkardı
Reyhan Cansu kaç yaşında Uğur Güneş'in yeni sevgilisi kimdir?
Yorumlar