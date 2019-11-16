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Beşiktaş'ta Albian Ajeti sesleri

Beşiktaş'ta teknik Direktör Abdullah Avcı, Burak Yılmaz’a alternatif olacak bir santrfor istedi. Listenin ilk sırasında West Ham’da forma giyen Kosova asıllı Albian Ajeti var.

Son üç maçta elde ettiği galibiyetlerle ligde yeniden iddialı duruma gelen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları erken başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ocak ayında kadroya yapılacak takviyeler için önceliğini yönetime sundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Burak Yılmaz’a alternatif olacak bir oyuncu istiyor.

Listenin ilk sırasında Ajeti var
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları da bir süredir yaptıkları çalışmalarda listenin ilk sırasına İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham’ın formasını giyen Albian Ajeti’yi aldı.

Kiralık formülü
Sezon başında 9 milyon avro karşılığında Basel’den Ada’nın yolunu tutan 22 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor.

Teklife sıcak bakabilir
Basel formasıyla üç sezonda attığı 40 golle dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında 9 milyon avro karşılığında West Ham United’a transfer olan Albian Ajeti yeni takımında çok az şans buldu. Oyuna sonradan girdiği dört maçta toplam 94 dakika süre alan Kosova asıllı İsviçreli oyuncu golle tanışamadı.

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