Erdoğan'dan EYT'liyi üzecek açıklama: Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da toplu açılış töreninde çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar meselesi ile ilgili noktayı koydu.

Erdoğan, ayrıca emekli maaşlarında son 17 yılda yaşanan artış, eski tarihlerde IMF'nin kapısında olan Türkiye'den IMF'ye borç veren bir ülke olma yolu, bu yıl turist sayısında yaşanan patlama gibi önemli konulara değindi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor.

Geçmişte işçi için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmetleri tek çatı altında birleştirdik. Vatandaşlarımızın taleplerine doğrudan hizmeti verecek bir iletişim ağı vurduk.

Elektronik devlet uygulamalarıyla da geçmişte fiziki mekanlarda ve kağıt üzerinde yürütülen pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık. Muhtarlar ve korucuları devlet şemsiyesi altına aldık. Pek çok kesime fiili hizmet süresi hakkını verdik.

Emekli maaşlarında 4 kat artış

Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürebilecek seviyeye çıkarttık.Emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında kalmamasını sağladık. Son olarak emeklilerimize kurban ve ramazan bayramlarında biner lira ikramiye vermeye başladık. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemimize intibakları için her türlü kolaylığı gösterdik..

IMF ile artık işimiz bitti

Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık. İnsanımıza sadece iş değil, yüksek hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz.Bunun için istihdam politikası geliştirilmesine önem veriyoruz. Bay Kemal ne diyordu 'Bunlar şimdi IMF'ye gidecek' diyordu. IMF'nın kapısına CHP gidiyordu biz değil. Bizim IMF ile işimiz yok.

Turist sayısı 50 milyonu aşacak

Turizm'de bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Açılan şirket sayısı yüzde 22'ye kadar arttı. CHP azaldığını söylüyor ama bunlar uyuyor. Bir merkez bankası başkanını görevden aldık şimdi yeni başkanla birlikte faiz oranları aşağılara indi. Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de. Verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde

Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin inanın kaybeder gelir

Hatırlayın; Savaş Ay'ın o programını hatırlıyorsunuz değil mi? Rezalete bakın. Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin inanın kaybeder gelir. İşte en dinamik, kendini güçlü hissettiği zamanda kendisine SGK'yı verdiler hal ortada. Ne diyor? "10 yıl önce daha iyiydi, şimdi daha kötü"

Zarar ediyor diyor. Halkıma hizmette zarar ediyorsak edelim. Ama bunlar götürdüler hep. Onun için de halka hizmet veremediler. Kirli poşetleri tekrar vatandaşıma sattılar. Kan revan içindeki o serum şişeleriyle ne yazık ki tuvaletleri doldurdular. Sağlam girsen hasta çıkarsın o hale getirdiler. SGK'ya yapılan bütçe transferlerine yönelik eleştirilerin çoğu ne anlama geldiği bilinmeden yapılıyor. Daha da vahimi, geçmişte faize ödenen paraların doğrudan millete hizmet için kullanılmasından da rahatsız oluyor. anayasamıza göre, zorunlu olan genel sağlık sigortasına 30 yıl boyunca niçin geçilemediği izah edemeyenler yapılan işi eleştirmek için sıraya giriyor.

EYT meselesi

Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Tutturmuşlar EYT, İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Milletimizin zararına olan bir şeye yok. Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum.