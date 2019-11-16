Estonya ekibinde Cenk Özcan dönemi

Estonya ekiplerinden Narva Trans daha önce Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapan Cenk Özcan'ı teknik direktörlüğe getirdi.

Estonya Ligi (Meistriliiga) takımlarından Narva Trans, Cenk Özcan'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi. Estonya ekibini daha önce de yöneten 45 yaşındaki Cenk Özcan, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştı.