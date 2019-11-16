Ekrem İmamoğlu'ndan bir ilginç su zammı yorumu: Taahhüdümüz yoktu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya yapılan yüzde 20'lik zamma ilişkin tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, "zam yapmıyoruz' diye bir taahhüdümüz yoktu. Suyun indirimli olması için bir taahhüdümüz vardı, onu yerine getirdik" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece Gölü havzasındaki Bathonia arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu burada basın mensuplarının geçtiğimiz günlerde suya yapılan su zammına ilişkin sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

İmamoğlu, "'Zam yapmıyoruz' diye bir taahhüdümüz yoktu. Suyun indirimli olması için bir taahhüdümüz vardı, onu yerine getirdik" dedi.

Geçen yıl yaptıkları hamle ile insanların cebine büyük bir tasarruf kazandırdıklarını dile getiren İmamoğlu, geçen yıl suyun birim fiyatının 5,20 lira olduğunu, yüzde 20'lik zamla 4.80 olacağını söyledi.

'Zam yapmıyoruz' diye bir taahhüdümüz yoktu

Suyun maliyetindeki en önemli unsurların enerji ve yakıt olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bir de 'Zam yapmıyoruz.' diye bir taahhüdümüz yoktu. Suyun indirimli olması için bir taahhüdümüz vardı, onu yerine getirdik. 2020 için insanlarımıza böyle bir zam yapmak zorundayız ki hizmet edebilelim. Dünyanın hiçbir yerinde, ülkemizde de belediyenin yaptığı zamların kaynağı belediye değildir. Eğer abartılı bir şey yapıyorsa hesabını sorarsınız."

Ekrem İmamoğlu yurt dışı gezilerinin de kaynak bulma noktasında verimli geçtiğini kaydetti.

Ne olmuştu? İBB'nin en büyük kuruluşlarından olan ve kentin su ihtiyacının karşılandığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesine göre 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Mayıs'ta indirim yapılmıştı

Mayıs'ta İBB Meclisi ve İSKİ Genel Kurulunda alınan kararlarla suya konutlarda yüzde 46, iş yerlerine ise yüzde 10 indirim yapılmıştı.