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Mehmetçik'ten Rasulayn'da yaralı köpeğe şefkat eli

Türk askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan bir köpeğin tedavisini sağladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı bir köpeğin fotoğrafına yer verildi. 

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli dostumuzu tedavi için Ceylanpınar Adem Döğüşken hudut karakoluna getirdi. Karakolda ilk müdahalesi yapılan sevimli dostumuzun veterinerler tarafından tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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