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Eljif Elmas'tan itiraf: F.Bahçe'de daha zorlandım

Sezon başında 16 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas İtalya'da samimi açıklamalar yaptı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, İtalya'da özel bir röportaj verdi ve Türk futboluyla İtalyan futbolu arasındaki farklara da değindi.

Fenerbahçe'de zorlandığını kaydeden Eljif, "Serie A'nın seviyesi Türkiye'nin üzerinde. İtalya'da daha fazla taktiğe bağlı kalınması isteniyor ve daha defansif oynanıyor ancak Türkiye'de hücum tercih ediliyor. Kişisel olarak değerlendirirsem, Fenerbahçe'de daha çok zorlandım. Benim için önemli bir adım oldu. Çok amacım var ama bana kalsın" dedi.

"En iyisini yapmak istiyorum"

İtalya'da oynadığı için mutlu olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Makedon futbolunun en pahalı oyuncusu olmakla ilgilenmiyorum, ben sadece futboluma odaklanmış durumdayım. Şu anda da odak noktam Napoli. En iyisini yapmak istiyorum. İtalya'da oynadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydeden Makedon yıldız adayı, "Napoli, İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Henüz ligin başlangıcımda sayılırız. Juventus'un şampiyonluk için her şeyi var. Inter, Napoli, Roma gibi takımlar da yarışta. Şampiyonluk son haftalara kadar belli olmayacaktır" diye konuştu.

Eljif, "Ballon d'Or'u Messi hak ediyor, o tarihin en iyi oyuncusu" diyerek sözlerini noktaladı.

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