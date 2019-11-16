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Trump-Erdoğan Zirvesi hakkında dikkat çeken ifade

Almanya'da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Trump-Erdoğan Zirvesi hakkında çıkan bir haberinde, Trump'ın Erdoğan karşısındaki tavrını hedef alarak "Kuyruğunu sallayan köpek gibiydi" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Alman basınının gündeminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günü Washington'da yaptığı görüşme yer almaya devam ediyor. Almanya'da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Trump'ın Erdoğan'a övgüler sıraladığını belirterek, Trump için ses getirecek bir yorumda bulundu.

"Erdoğan hiç etkilenmedi"

Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki analizde Erdoğan ile Trump'ın düzenlediği ortak basın toplantısında, iç politikada baskılarla karşılan Trump'ın övgülerinden Erdoğan'ın hiç etkilenmeden tutumunu koruduğu belirtildi.

"Trump kuyruğunu sallayan köpek gibiydi"

Haberde yer alan ifadeler şu şekilde: "Türkiye Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'daki ev sahibini bazı anlarda rezil etti, çok açık bir şekilde değil, belli belirsiz. Dünya sahnesinden iç politik hesaplarla geri çekilmesinin nasıl bir bedeli olacağını Trump en geç East Room'daki düzenlenen basın toplantısında fark etmiş olmalı. Karmaşık Türk-Amerikan ilişkilerindeki hangi anlaşmazlık olursa olsun, (füze programı, Suriye politikası, Fetullah Gülen) Erdoğan tümüne karşı koydu. Erdoğan, kendine güvenen bir tavır sergiledi. Trump'ın övgülerinde de etkilenmedi. Amerikan Başkanı "Neredeyse ilk günden beri, uzun zamandır dostuz" ve "Cumhurbaşkanının hayranıyım. Harika bir ilişkimiz var" dedi. Burada kuyruğunu sallayan bir köpek gibiydi. Türkiye'nin Suriye'nin askeri operasyonu başlamada önce, Trump'ın bölgeden çekilmesinde olduğu gibi. Trump'ın Türk ekonomisini yaptırımlarla yerle bir etme tehdidi ise unutulmuştu."

KAYNAK: DEUTSCHE WELLE

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