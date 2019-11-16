Fatih'in sondaja başlayacak olması Rumları korkuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Türkiye'nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyetine başladığını açıklaması Rumları endişeye sevketti. Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin" denildi.

Türkiye'nin, bölgede yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Türkiye’nin Rumların egemenlik haklarını çiğnediği" savunuldu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarıyla, "uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği" kaydedilen açıklamada, KKTC'nin TPAO'ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürüldü.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, "Türkiyenin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs müzakerelerinin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını" öne sürdü.