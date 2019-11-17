Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından gözaltına alınan Ahmet Altan kendisini evinden almaya gelen polislere, "Beni çok güzel yakaladınız" dediği ortaya çıktı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından gözaltına alınan ardından da tutuklanan Ahmet Altan'ın Ahmet Altan'ın 8 gün süren özgürlüğü ve yeniden gözaltına alınışına dair ayrıntılar RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında paylaşıldı.

Buna göre Altan tahliye edilmesinden hemen sonra Göztepe'deki evine gitti ve 8 gün boyunca evden hiç dışarı çıkmadı. Burada yakınları ve dostları tarafından ziyaret edildi. Evde sevdiği yemekler yapıldı ve en çok sevdiği koltuğunda zamanının çoğunu geçirmeyi tercih etti. Yeniden gözaltına alınacağına dair haberi duyunca hemen duşunu alarak çantasını hazırladı ve polisleri beklemeye başladı. 4.5 saat sonra polisler evine geldiğinde de onları, "Beni çok güzel yakaladınız" diyerek karşıladı.

Avukatı altan'ın nasıl tutuklandığını anlattı

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, Akşam Postası yayınına canlı bağlanarak müvekkilinin nasıl tutuklandığını anlattı:

"Yeni hakim atanınca 27. Ağır Ceza'ya gittim. "Kararı verecek misiniz?" diye sordum. Hakim, 'Dosyayı inceleyeceğim sabredin' dedi. Ertesi gün yeniden gittiğimde kararın yazıldığını gördüm. Benden kalemin dışında beklememi istediler. 'Karar yazılsın bekleyin vereceğiz' dediler. Ancak daha sonra hakim odasına geçti. Bana, 'Kararı size vermeme talimatı aldık' dediler. Ben adliyeden çıktım telefonum çalmaya başladı. Basına sızdırmışlar yakalama kararı alındığını. Sabah sistemden kararı gördüm. Gerekçe olarak şöyle yazılmış: 'Şahsi halleri, kaçma şüphesi, pişmanlık duymayışı, temyzi sürecinde Altan'a verilecek cezanın artma olasılığı. Bu hukuksal bir cehalet… Yani 27 Ağır Ceza'nın haberi bile yoktu kararın savcının isteğine göre çıktığından…"