Sarı Yelekliler'in 1. yılına giren eylemlerinde çatışma çıktı
İsyanları öfkeye dönüşen Sarı Yelekliler'in, eylemlerinin 1. yılında yine çatışma çıktı.
Fransa’da 17 Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına yönelik zamların eleştirilmesiyle başlayan ve sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmnual Macron’un politikaları ve hükümet politikalarının protesto edilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler'in eylemleri, 1.yılını doldurdu.
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Eylemlerin birinci yılına girmesi, ülkeyi büyük bir kaosa sürükledi. Yıl dönümünde protestocular, yeniden sokaklarda toplanarak, polisle karşı karşıya geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin, protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.
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Paris sokaklarını tahrip eden eylemciler, cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdi.
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