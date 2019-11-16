Sarı Yelekliler'in 1. yılına giren eylemlerinde çatışma çıktı

Fransa’da 17 Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına yönelik zamların eleştirilmesiyle başlayan ve sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmnual Macron’un politikaları ve hükümet politikalarının protesto edilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler'in eylemleri, 1.yılını doldurdu.