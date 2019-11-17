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Niğde’de sır ölüm! MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu

Okulların teftişi için Niğde'ye giden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü halde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar’dan haber alamayan arkadaşları, otel görevlilerine durumu bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar’ı yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Gülnar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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