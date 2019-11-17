HABER /  GÜNCEL

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

ADANA 'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve eylem yapma hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Efsane Nuh'un Gemisi gerçek oldu! Ağrı Dağın'da deniliyordu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den İranlı protestoculara ABD yanınızda mesajı
Şenol Güneş'ten şok tepki! 'Yazın bunu ben korkağım'
Başörtülü genç kızı darbeden kadın tutukladı
Fatih'in sondaja başlayacak olması Rumları korkuttu
Trump-Erdoğan Zirvesi hakkında dikkat çeken ifade
Hadi Özışık sordu Numan Kurtulmuş cevapladı, KHK mağdurları ne olacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a Siyasi Cesaret ödülü
Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş
Norveç'te aşırı sağcı grubun lideri, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı!
Fenerbahçe, Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı yeniden gözaltında
Gonca Vuslateri sahnede baygınlık geçirdi sevenleri telaşlandı
Yorumlar