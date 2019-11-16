Efsane Nuh'un Gemisi gerçek oldu! Ağrı Dağın'da deniliyordu
İnsanlığın en büyük efsanelerinden Nuh'un Gemisi bugünlerde İngiltere'ye demir atmaya hazırlanıyor.
İnsanların sabırsızlıkla limana demir atmasını bekledikleri geminin kıyıya yanaşacağı tarih ise herkesi şaşırttı. M.S. 263 ile 339 yılları yaşamış piskopos Caesarea'lı Eusebius'tan bu yana Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmaları devam ediyor. Ağrı Dağı'na oturduğu varsayılıyor.
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Açıkçası Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğuna dair çok sayıda iddia bulunuyor bulunmasına ama deliller tek bir noktada toplanıyor.
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Yani Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'na oturduğuna dair iddialar ve görseller ağır basıyor.
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2016 yılında kurulan Nuh'un Gemisi Vakfı ilginç bir organizasyona hazırlanıyor.
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