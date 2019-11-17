Futbol tarihinde görülmemiş olay! Belçikalı Boyata yanlış formayla oynadı
UEFA 2020 elemelerinde I Grubu'nun 9. maçları oynanırken, Rusya ile Belçika karşılaşmasında gerçekleşen bir olay dünyanın gündemine oturdu.
Belçika'nın yıldız oyuncusu Dedryck Boyata, önceki gün oynanan Rusya karşılaşmasına takım arkadaşı Michy Batshuayi'nin formasıyla başladı.
15
Durumu sonradan fark eden Boyata, 10 dakika sonra formayı değiştirerek oyuna devam etti.
25
Belçika 4-1 kazandı: Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçı, Belçika takımı 4-1 kazandı.
35
Ancak Boyata'nın yanlış forma olayı, yıllarca futbol tarihinde yer alan ilginç olaylar arasında gösterileceğe benziyor.
45